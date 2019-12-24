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24 декабря • обновлено в 10:19
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В Москве толпой избили бойца ММА – момент попал на видео

1.2т
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Российский боец MMA Дмитрий Кузнецов был избит неизвестными поздно вечером в одном из дворов в Москве.

Как сообщает mosregtoday.ru, молодой человек приехал помочь подруге с творческим проектом. Когда он доставал из багажника холст, сним вступила в перепалку компания из троих парней, ссора быстро переросла в драку.

"Один из парней меня толкнул. Видимо, он хотел спровоцировать драку, не знаю, что у него было на уме. Я ему ответил немного агрессивно: "Тебе места мало на тротуаре?" – заявил спортсмен.

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Сейчас Дмитрий Кузнецов не выступает в ММА (Международной федерация смешанных боевых искусств. – Ред.), но спортивные навыки он не забыл: смог отбиться от трех хулиганов. Кузнецов не получил серьезных травм, поэтому не стал обращаться в больницу и в полицию.Немного досталось спутнице Дмитрия, которая попыталась разнять драку. К счастью, она отделалась только синяком.

Видео инцидента с камер наблюдения:

Как сообщал OBOZREVATEL, вопиющий случай произошел на матче детских команд чемпионата Украины по хоккею в Одессе. Тренер одного из коллективов вместо того, чтобы разнимать потасовку, стал избивать детей.

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Автор
Денис Карпов
Тема
MMA
Место
Россия Москва
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