В Москве погиб чемпион Европы по мини-футболу Кирилл Погорелов: спортивные итоги 30 декабря

В Москве в ДТП погиб чемпион Европы U-21 по мини-футболу Кирилл Погорелов, а глава Чечни ответил бойцу ММА Александру Емельяненко.

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости понедельника, 30 декабря.

Кроме того, Александра Усика подкололи на известном шоу Comment Out. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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