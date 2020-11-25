В Москве непобедимого бойца MMA задержали за драку с бывшим полицейским

Российского бойца смешанных единоборств Ислама Абасова задержали за драку с бывшим полицейским в Москве.

Как сообщает Telegram-канал Baza, спортсмен неудачно припарковал свой Porsche, загородив выезд и не оставив номер телефона. Вернувшись через 20 минут, Абасов и его друг увидели возле автомобиля Дмитрия Лелеко, который был крайне недоволен сложившимися обстоятельствами.

Боец и бывший полицейский не сумели разрешить конфликт в словесной форме и вступили в драку, в результате которой Лелеко написал на своего обидчика заявление в полицию. На следующий день Ислам был задержан.

Абасов подрался с Лелеко из-за неправильной парковки Telegram-канал Baza

Абасов выступает в полутяжелом весе. Он выиграл все пять поединков, проведенных в профессионалах. Следующий его бой запланирован на 4 декабря в Сингапуре.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Москве знаменитого российского бойца MMA Сергея Харитонова побил его коллега Адам Яндиев.