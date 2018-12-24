В Москве насмерть замерз член международной федерации

Почетный член Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Эдуард Дубов насмерть замерз на улице на юго-западе Москвы.

Трагедия произошла в субботу, 22 декабря. 80-летнего мужчину около десяти часов утра госпитализировали с улицы Профсоюзная в столице России с общим переохлаждением и обморожением конечностей. В воскресенье, 23 декабря, он скончался, не приходя в сознание, информирует РИА "Новости".

Новости Предатель Украины упал в рейтинге ФИДЕ

Эдуард Дубов chess-news.ru

Эдуард Дубов родился 27 апреля 1938 года. Он был известным математиком, а его внука-гроссмейстера Даниила Дубова хорошо знают в мире как перспективного молодого шахматиста.

Дубов являлся членом Московского математического общества. В шахматах он был известен, прежде всего, благодаря вкладу в систему советских рейтингов.

Как сообщал OBOZREVATEL, президента Международной шахматной федерации россиянина Кирсана Илюмжинова отстранили от должности.