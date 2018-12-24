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В Москве насмерть замерз член международной федерации

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Почетный член Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Эдуард Дубов насмерть замерз на улице на юго-западе Москвы.

Трагедия произошла в субботу, 22 декабря. 80-летнего мужчину около десяти часов утра госпитализировали с улицы Профсоюзная в столице России с общим переохлаждением и обморожением конечностей. В воскресенье, 23 декабря, он скончался, не приходя в сознание, информирует РИА "Новости".

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Эдуард Дубов

Эдуард Дубов

chess-news.ru

Эдуард Дубов родился 27 апреля 1938 года. Он был известным математиком, а его внука-гроссмейстера Даниила Дубова хорошо знают в мире как перспективного молодого шахматиста.

Дубов являлся членом Московского математического общества. В шахматах он был известен, прежде всего, благодаря вкладу в систему советских рейтингов.

Как сообщал OBOZREVATEL, президента Международной шахматной федерации россиянина Кирсана Илюмжинова отстранили от должности.

Читайте все новости по теме "шахматы" на OBOZREVATEL.

Тема
шахматы
Место
РоссияМосква
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Я кацап пресмыкаюсь пред хохлом
Я кацап пресмыкаюсь пред хохлом
В Педерашке, которая сидит на газовых скважинах и трубах, насмерть замерзают жители. Хотя для пидороссов - это стандартная ситуация, они же быдло и скот!
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Satkin Andrey
Satkin Andrey
Абос- самое мерзопакостное инетное чтиво, выискивающее различную дрянь и чепуху с подтекстом нацизма. Между тем, эта помойка имеет своих поклонников среди опущенных асоциальных элементов, т.н. "патриотов", а скорее нацистов - русофобов.
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UaDonetsk Umka
UaDonetsk Umka
Скрепы не позволили кацапам спасти старика, духовность аднака
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Satkin Andrey
Satkin Andrey
Мартененко Сергей, "Сталин - заморозил"!? Ты че метешь, контуженный!
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Мартененко Сергей
Мартененко Сергей
Нагульнов Макар,а сколько Сталин ваш заморозил людей,в мирное время?А вы теперь с его портретами маршируете и гвоздики ему, на день рождения приносите.
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