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25 марта • обновлено в 17:37
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В МОК высказались о влиянии переноса Олимпиады-2020 на российских спортсменов

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Глава МОК Томас Бах заявил, что Спортивный арбитражный суд Лозанны (CAS) будет решать вопрос с отстранением российских спортсменов от Олимпиады-2020 после ее переноса.

“Будет ли распространяться отстранение российских спортсменов на Игры в Токио после переноса их на год? Этот вопрос сейчас находится в юрисдикции CAS, они будут решать. Не буду комментировать продолжающийся судебный процесс”, – цитирует слова Баха издание Спорт-Экспресс.

Томас Бах

Томас Бах

Sportbox

Напомним, что 9 декабря исполком WADA принял решение отстранить Россию на четыре года от крупных международных турниров, включая Олимпийские игры и чемпионаты мира. Исключение составят "чистые" спортсмены, которые смогут выступать в нейтральном статусе. Наблюдательный совет Российского антидопингового агентства (РУСАДА) принял решение обжаловать санкции WADA в отношении российского спорта, подав апелляцию в CAS.

Как сообщал OBOZREVATEL, Международный олимпийский комитет (МОК) достиг соглашения с японским правительством о переносе Олимпийских игр 2020 года, которые должны были состояться с 24 июля по 9 августа. Аналогичное решение было вынесено и по Паралимпийским играм.

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Темы
Олимпиада-2020 допинговый скандал
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