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В Крыму погибли российские чемпионка и вице-чемпионка мира по кикбоксингу

1.6т Читать материал на украинском

Две российские представительницы кикбоксинга трагически погибли в Крыму после того, как решили искупаться в шторм.

Трагедия произошла в воскресенье, 4 августа, в Севастополе на территории яхт-клуба, сообщает "Интерфакс".

"Несмотря на предупреждение о штормовой погоде, при купании утонули две девушки: жительница Москвы 1986 года рождения и жительница Мурманска 1992 года рождения. Одна – действующая чемпионка мира по кикбоксингу, вторая – вице-чемпионка", – сообщил замначальника управления обеспечения мероприятий гражданской защиты правительства города Владимир Беспалый.

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Элина Гисмеева

Элина Гисмеева

Вконтакте Элины Гисмеевой

По его словам, одна девушка прыгнула с пирса в штормовое море – в волну. Вероятно, ее ударило о пирс, вторая девушка бросилась ее спасать.

Как выяснили российские СМИ, одной из погибших является 27-летняя мурманчанка Элина Гисмеева.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне в Санкт-Петербурге похоронили российского боксера Максима Дадашева, который умер после нокаута.

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Тема
кикбоксинг
Место
Украина Севастополь
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Жить как шакалы и подохнуть в отшакаленном. Туда им и дорога!
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