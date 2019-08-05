В Крыму погибли российские чемпионка и вице-чемпионка мира по кикбоксингу

Две российские представительницы кикбоксинга трагически погибли в Крыму после того, как решили искупаться в шторм.

Трагедия произошла в воскресенье, 4 августа, в Севастополе на территории яхт-клуба, сообщает "Интерфакс".

"Несмотря на предупреждение о штормовой погоде, при купании утонули две девушки: жительница Москвы 1986 года рождения и жительница Мурманска 1992 года рождения. Одна – действующая чемпионка мира по кикбоксингу, вторая – вице-чемпионка", – сообщил замначальника управления обеспечения мероприятий гражданской защиты правительства города Владимир Беспалый.

Элина Гисмеева Вконтакте Элины Гисмеевой

По его словам, одна девушка прыгнула с пирса в штормовое море – в волну. Вероятно, ее ударило о пирс, вторая девушка бросилась ее спасать.

Как выяснили российские СМИ, одной из погибших является 27-летняя мурманчанка Элина Гисмеева.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне в Санкт-Петербурге похоронили российского боксера Максима Дадашева, который умер после нокаута.

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