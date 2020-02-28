В команде Конора оскорбили Хабиба

Американский боец смешанных единоборств Диллон Дэнис, который является членом команды Конора МакГрегора, выставил оскорбительный пост в адрес Хабиба Нурмагомедова в Instagram.

"В сети раскрыли секрет дагестанской растяжки. Неудивительно, что они могут поместиться в ванной в таком количестве", – подписал пост Дэнис в своем аккаунте в социальной сети.

Диллон Дэнис (по центру) после боя между Хабибом и Конором

На первой фотографии изображен момент с тренировки Нурмагомедова, а на второй он и другие бойцы сидят в ванне, и над головой у них размещен логотип известной порностудии BRAZZERS.

Напомним, что Дэнис принял активное участие в драке, которая случилась после завершения поединка между Хабибом и Конором в октябре 2018 года, когда россиянин вылез из октагона и напал на членов команды ирландского бойца.

Как сообщал OBOZREVATEL, Нурмагомедов оскорбительно отозвался о МакГрегоре, когда у него спросили про возможный реванш между бойцами.

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