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30 декабря • обновлено в 21:25
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В кителе и короткой юбке: Туктамышева показала новое сексуальное выступление – опубликовано видео

2.5т
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Российская чемпионка мира по фигурному катанию Елизавета Туктамышева, которая известна своими эпатажными нарядами, отметилась очередным ярким выступлением.

Спортсменка показала зажигательный прокат во время показательных выступлений в рамках чемпионата России.

Елизавета Туктамешыва

Елизавета Туктамешыва

кадр из видео

Туктамышева выбрала для выхода на лед форму, которая напоминает экипировку военного оркестра. На Елизавете был зеленый китель, а также очень короткая юбка. Кроме того, Елизавета сменила несколько музыкальных инструментов – сначала девушка взяла саксофон, затем барабаны, а закончила прокат с тарелками.

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Отметим, что по итогам чемпионата России Туктамышева заняла четвертое место, победительницей стала Анна Щербакова.

Как сообщал OBOZREVATEL, Елизавета Туктамышева показала "стриптиз" во время одного из выступлений. Кроме того, фигуристка запустила Tuktik Challenge, призвав других спортсменов также раздеваться во время своих прокатов.

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Читайте все новости по теме "фигурное катание" на OBOZREVATEL.

Автор
Александр Чеканов Александр Чеканов
Тема
фигурное катание
Персона
Елизавета Туктамышева
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
а кклухи могут только мохнатками торговать...
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