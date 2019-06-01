ГлавнаяНовости
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
двух билетов на концерт группы «Антитіла» в г. Полтава Участвовать
Приз
Конкурс
Регистрация
ЭкономикаШоу

/Другие виды спорта

В Киеве прошел Всеукраинский велодень: опубликованы яркие фото

709Читать материал на украинском

В первый день лета, 1 июня, в Киеве состоялся традиционный ежегодный Велодень. Тысячи велосипедистов стартовали с Софийской площади и проехали парадом по центру столицы.

Таким образом участники Велодня попытались привлечь внимание к необходимости усиления контроля за скоростью движения автотранспорта на дорогах, чтобы предупредить ДТП с пострадавшими велосипедистами.

Полностью маршрут выглядел следующим образом Софийская площадь — ул. Владимирская — ул. Большая Житомирская — Михайловская площадь — Софийская площадь — ул. Михайловская — Майдан Незалежности — ул. Крещатик — Владимирской спуск — Почтовая площадь — ул. Набережно-Крещатицкая — Гаванский мост — ул. Набережно-Рыбальская — Северный мост — ул. Трухановская — парк "Муромец" (финиш).

Программа Велодня продолжится велофестивалем в парке "Муромец". Там запланированы гонки для детей от 2 до 12 лет, гонки для взрослых, велосипедный квест, конкурсы, розыгрыши подарков и велосипеда. Выступят музыкальные группы "Гражданин Топинамбур" и "The Вйо". В парке будет расположена детская зона творчества, ретроуголок, лекторий, фотозона, фуд-корт.

Велодень-2018

Велодень-2018

Велодень-2018

Велодень-2018

Велодень-2018

Велодень-2018

Велодень-2018

Велодень-2018

Велодень-2018

Велодень-2018

Велодень-2018

Велодень-2018

Велодень-2018

Велодень-2018

Велодень-2018

Велодень-2018

Велодень-2018

Велодень-2018

Велодень-2018

Велодень-2018

Велодень-2018

Велодень-2018

Велодень-2018

Велодень-2018

Велодень-2018

Велодень-2018

Велодень-2018

Велодень-2018

Велодень-2018

Велодень-2018

Велодень-2018

Велодень-2018

Новости
В Киеве грузовик насмерть сбил велосипедиста: первые детали

Как сообщал о, в прошлом году перспективный украинский мотогонщик Андрей Бессонов погиб в ДТП в Харькове. 19-летнего спортсмена на проспекте на велосипеде сбил внедорожник Toyota, за рулем которого была 58-летняя женщина.

Самые красивые девушки у нас в Instagram!

Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения