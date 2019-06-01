В Киеве прошел Всеукраинский велодень: опубликованы яркие фото

В первый день лета, 1 июня, в Киеве состоялся традиционный ежегодный Велодень. Тысячи велосипедистов стартовали с Софийской площади и проехали парадом по центру столицы.

Таким образом участники Велодня попытались привлечь внимание к необходимости усиления контроля за скоростью движения автотранспорта на дорогах, чтобы предупредить ДТП с пострадавшими велосипедистами.

Полностью маршрут выглядел следующим образом Софийская площадь — ул. Владимирская — ул. Большая Житомирская — Михайловская площадь — Софийская площадь — ул. Михайловская — Майдан Незалежности — ул. Крещатик — Владимирской спуск — Почтовая площадь — ул. Набережно-Крещатицкая — Гаванский мост — ул. Набережно-Рыбальская — Северный мост — ул. Трухановская — парк "Муромец" (финиш).

Программа Велодня продолжится велофестивалем в парке "Муромец". Там запланированы гонки для детей от 2 до 12 лет, гонки для взрослых, велосипедный квест, конкурсы, розыгрыши подарков и велосипеда. Выступят музыкальные группы "Гражданин Топинамбур" и "The Вйо". В парке будет расположена детская зона творчества, ретроуголок, лекторий, фотозона, фуд-корт.

Друзі! Приєднуйтеся! Сьогодні всі активні і спортивні - на велосипедах!:-) pic.twitter.com/LSgK2Z7WEb — Віталій Кличко (@Vitaliy_Klychko) 1 июня 2019 г.

Велодень-2018

Велодень-2018

Велодень-2018

Велодень-2018

Велодень-2018

Велодень-2018

Велодень-2018

Велодень-2018

Велодень-2018

Велодень-2018

Велодень-2018

Велодень-2018

Велодень-2018

Велодень-2018

Велодень-2018

Велодень-2018

Как сообщал о, в прошлом году перспективный украинский мотогонщик Андрей Бессонов погиб в ДТП в Харькове. 19-летнего спортсмена на проспекте на велосипеде сбил внедорожник Toyota, за рулем которого была 58-летняя женщина.

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