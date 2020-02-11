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11 февраля • обновлено в 15:31
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В Киеве прошел крупный турнир по греко-римской борьбе памяти защитников Украины

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В столичном дворце спорта "Венето" 9-10 февраля прошли международный турнир по греко-римской борьбе посвященный памяти погибших воинов АТО и ООС на призы благотворительного фонда Валентина Манько.

В турнире принимали участие более 600 спортсменов из девяти стран – Армения, Азейбаржан, Италия, Литва, Беларусь, Молдова, Венгрия, Казахстан и сильнейшие борцы из Украины.

В Киеве прошел крупный турнир по греко-римской борьбе памяти защитников Украины
В Киеве прошел крупный турнир по греко-римской борьбе памяти защитников Украины
В Киеве прошел крупный турнир по греко-римской борьбе памяти защитников Украины

Награждение победителей прошло при участии почетного президента ФГРБУ, заслуженного тренера Украины и мастера спорта СССР Вадима Киселя, который выразил восторг по поводу участия в мероприятии.

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В Киеве прошел крупный турнир по греко-римской борьбе памяти защитников Украины

"Имел честь принять участие в проведении Международного турнира по греко-римской борьбе, посвященного памяти погибших воинов АТО и ООС, который второй год подряд проводится в столичном дворце спорта "Венето". Такие мероприятия очень важны для популяризации греко-римской борьбе среди молодежи и для развития спорта в Украине в целом", – написал он на своей странице в социальной сети Facebook.

Как сообщал OBOZREVATEL, российский боец смешанных единоборств нокаутировал соперника через четыре секунды после начала боя.

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Автор
Александр Чеканов Александр Чеканов
Тема
Греко-римская борьба
Место
Украина Киев
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