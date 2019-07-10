В Италии чемпион мира спас человека

Двукратный чемпион мира по плаванью итальянец Филиппо Маньини спас тонущего мужчину в море недалеко от острова Сардиния.

Как сообщает британская газета The Independent, на одном из пляжей спасатели услышали крики о помощи, Маньини оказался ближе к тонущему человеку и успел доплыть до него раньше. До прибытия спасателей, он удерживал его голову над водой. После, пострадавшего доставили в больницу.

Филиппо Маньини

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"Я просто сделал то, что должен был. Мужчина был в беде. Он сильно испугался и наглотался воды. Когда я доплыл до него, он не мог даже говорить, мы положили его на надувной матрас, на котором неподалеку плавали отдыхающие", – рассказал чемпион журналистам.

Маньини выиграл бронзовую медаль в эстафете 4 по 200 метров вольным стилем на Олимпийских играх в Афинах. Также он является двукратным чемпионом мира на дистанции 100 метров вольным стилем (2005, 2007).

Как сообщал OBOZREVATEL, реакция футболиста сборной Польши Михала Паздани спасла от травм журналистку, которая брала у него интервью.

Во время беседы в одном из парков, на девушку упала стойка с осветительным прибором. 30-летний уроженец Кракова успел среагировать на момент падения и ударом ноги отбросил оборудование.

Журналистка не пострадала и, поблагодарив спортсмена, продолжила интервью.

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