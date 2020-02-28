В Иране зафиксирована первая смерть от коронавируса среди спортсменов

23-летняя Ильхам Шейхи, которая выступает за сборную Ирана по футзалу, стала первой среди спортсменов мира, которая погибла, заразившись коронавирусом.

Как сообщает издание Al Arabiya, она боролась за жизнь на протяжении десяти дней, но не сумела победить болезнь. Шейхи умерла в городе Кум, который является эпицентром эпидемии в стране.

Иранский футзал JNS.org

Стоит отметить, что Федерация футбола Ирана отменила все спортивные мероприятия в государстве, кроме футбола и футзала, матчи которых разрешено проводить при пустых трибунах. Это вызвало бурю негодования среди представителей команд, которые не понимают, почему руководство федерации рискует их жизнями.

Как сообщал OBOZREVATEL, игрок из третьего по силе итальянского дивизиона стал первым в мире футболистом, который заразился коронавирусом.

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