В Иране после пыток казнили чемпиона страны

Чемпион Ирана по греко-римской броьбе Навид Афкари был казнен в субботу, 12 сентября, сообщает Reuters, со ссылкой на главу управления юстиции южной провинции Фарс.

27-летний спортсмен был признан виновным в убийстве охранника во время антиправительственных протестов в 2018 году. По словам его семьи и активистов, Навида пытали, чтобы он сделал ложное признание. Его адвокат утверждал, что реальных доказательств его вины нет, однако Верховный суд Ирана отверг апелляцию.

Во вторник, 8 сентября, Всемирный профсоюз, представляющий 85 000 спортсменов, призвал исключить Иран из мирового спорта, если власти приведут приговор в исполнение.

Дело Афкари вызвало возмущение иранцев в социальных сетях и правозащитных группах. Ранее президент США Дональд Трамп также призвал Иран не казнить борца.

Убийство охранника произошло во время самых серьезных волнений за десятилетие из-за экономических трудностей. Правители Ирана обвинили в уличных протестах тех, кого они называют "головорезами, связанными с изгнанниками и иностранными врагами" – США и Израилем.

На прошлой неделе иранское государственное телевидение показало видео, в котором Афкари признался в убийстве. Было показаны письменные признания Афкари, но в записи, распространенной в социальных сетях, он заявил, что его вынудили подписать документы.

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