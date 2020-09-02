В Иране чемпиона по борьбе казнят после пыток

Верховный суд Исламской Республики Иран приговорил чемпиона страны по борьбе Навида Афкари к смертной казни через повешение, сообщает TMZ Sports.

27-летний спортсмен получил два смертных приговора за участие в митингах против правительства, которые проходили в 2018 году. Организация The Human Rights Activists News Agency пишет, что Навид рассказал, что его подвергли пыткам, чтобы заставить признаться в преступлениях.

Навида Афкари пытали перед казнью Twitter The Human Rights Activists News Agency

Верховный суд Ирана осудил и двух братьев Афкари по 20 разным обвинениям, в частности — за участие в незаконных собраниях, преступлениях против национальной безопасности и оскорбление верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи. Навид — единственный, кому вынесли настолько жесткий приговор. Братья спортсмена получили наказания в виде тюремного срока и 74 ударов плетью.

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