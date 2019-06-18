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Украинец уничтожил россиянина в финале КМ по кикбоксингу

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Любомир Каналош из Ужгорода в финальном поединке на Кубке мира по кикбоксингу, который под эгидой WAKO проходит в итальянском городе Римини, за явным преимуществом победил россиянина Даниила Гордеева.

Тренер чемпиона Игорь Шимоняк в социальной сети Facebook прокомментировал победу украинца: "В принципиальном для нас и вообще поединке против представителя России на Кубке мира по кикбоксингу WAKO в итальянском Римини Любомир выполнил задачу на 100% и закончил бой досрочно во втором раунде!" – написал он.

Любомир Каналош в победном финале

Любомир Каналош в победном финале

Facebook

Новости
Непобедимый украинский боксер совершил рывок в рейтинге WBO после победы над россиянином

Любомир Каналош выступал в весовой категории до 67 килограмм.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский боец Вадим Шабадаш добыл яркую победу над Муссой Плиевым из РФ в поединке смешанных единоборств ММА на турнире M-1 Challenge 99 в российской Назрани. В 11-м в профессиональной карьере поединке наш спортсмен одержал седьмую победу.

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леня зе
леня зе
Любомир Каналош -походу венгр.временно проживающий в Украине
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Ильичев Андрей
Ильичев Андрей
Ну хоть в каком то спорте Украина победила. Я уж и не надеялся )))
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Коваленко Николай
Коваленко Николай
Ильичев Андрей, ты футбол не смотрел? А зря
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