Украинец уничтожил россиянина в финале КМ по кикбоксингу

Любомир Каналош из Ужгорода в финальном поединке на Кубке мира по кикбоксингу, который под эгидой WAKO проходит в итальянском городе Римини, за явным преимуществом победил россиянина Даниила Гордеева.

Тренер чемпиона Игорь Шимоняк в социальной сети Facebook прокомментировал победу украинца: "В принципиальном для нас и вообще поединке против представителя России на Кубке мира по кикбоксингу WAKO в итальянском Римини Любомир выполнил задачу на 100% и закончил бой досрочно во втором раунде!" – написал он.

Любомир Каналош в победном финале Facebook

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Любомир Каналош выступал в весовой категории до 67 килограмм.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский боец Вадим Шабадаш добыл яркую победу над Муссой Плиевым из РФ в поединке смешанных единоборств ММА на турнире M-1 Challenge 99 в российской Назрани. В 11-м в профессиональной карьере поединке наш спортсмен одержал седьмую победу.

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