В доме экс-звезды MLB Карла Кроуфорда утонули женщина и 5-летний ребенок

Максим Богданов Другие виды спорта 22:12, 17.05.2020

В доме звезды Американской лиги бейсбола (MLB) Карла Кроуфорда утонули пятилетний ребенок и 24-летняя Бетани Лартиг.

Погибшая Бетани Лартиг и особняк, где произошла трагедия
The Sun

Как сообщает The Sun, Кроуфорд организовал дома небольшую вечеринку из шести человек. В процессе произошел трагический инцидент: пятилетний ребенок упал в бассейн, а находившаяся поблизости девушка бросилась его спасать. Оба захлебнулись. Прибывшим медикам не удалось вернуть их к жизни.

Бетани Лартиг
facebook/Bethany Lartigue
Бетани Лартиг
facebook/Bethany Lartigue
Бетани Лартиг
facebook/Bethany Lartigue
Бетани Лартиг
facebook/Bethany Lartigue

Как сообщал OBOZREVATEL, рекордсмен мира по плаванию в холодной воде Николай Петшак утонул во время тренировки в Енисее.

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