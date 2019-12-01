В "ДНР" опозорились с выдуманной победой на престижном турнире - фотофакт

Так называемое министерство спорта "ДНР" опубликовала фейковую информацию об успехе своих "граждан" на турнире по художественной гимнастике в Португалии.

"Воспитанницы донецкой республиканской комплексной детско-юношеской спортивной школы "Спартак" приняли участие в Международном турнире по художественной гимнастике в Португалии. По итогам выступления спортивная делегация ДНР завоевала три золотые медали", - пафосно заявили в "министерстве".

В "ДНР" также поспешили похвалиться масштабностью соревнования, уточнив, что всего на турнире "выступили более 300 спортсменок из Испании, Туниса, Анголы, Португалии, а также ДНР".

Первым на фейк обратил внимание офицер ВСУ Анатолий Штефан с позывным "Штирлиц", который разместил у себя в Telegram-канале скриншоты обсуждения этой "новости" в социальных сетях.

Турнир, который можно определить по логотипу на фото за спиной у девочек, имеет название ATLANTIC CUP 2019. На сайте с результатами видно, что единственные три фамилии, которые имеют более-менее словянское звучание, принадлежат испанкам и португалке.

Кроме того, указывается точное количество участников - 55.

Как сообщал OBOZREVATEL, 12 ноября в средствах массовой информации "ДНР" появилась информация о том, что "национальная сборная" непризнанной самопровозглашенной республики приняла участие в соревнованиях по каратэ в Японии.

Посольство Украины в Японии прокомментировало этот инцидент. Дипломаты передали МИД Японии ноту с официальной позицией Украины.

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