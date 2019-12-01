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1 декабря • обновлено в 22:18
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В "ДНР" опозорились с выдуманной победой на престижном турнире - фотофакт

23.9т
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Так называемое министерство спорта "ДНР" опубликовала фейковую информацию об успехе своих "граждан" на турнире по художественной гимнастике в Португалии.

"Воспитанницы донецкой республиканской комплексной детско-юношеской спортивной школы "Спартак" приняли участие в Международном турнире по художественной гимнастике в Португалии. По итогам выступления спортивная делегация ДНР завоевала три золотые медали", - пафосно заявили в "министерстве".

В "ДНР" также поспешили похвалиться масштабностью соревнования, уточнив, что всего на турнире "выступили более 300 спортсменок из Испании, Туниса, Анголы, Португалии, а также ДНР".

В "ДНР" опозорились с выдуманной победой на престижном турнире - фотофакт

Первым на фейк обратил внимание офицер ВСУ Анатолий Штефан с позывным "Штирлиц", который разместил у себя в Telegram-канале скриншоты обсуждения этой "новости" в социальных сетях.

В "ДНР" опозорились с выдуманной победой на престижном турнире - фотофакт

В "ДНР" опозорились с выдуманной победой на престижном турнире - фотофакт

В "ДНР" опозорились с выдуманной победой на престижном турнире - фотофакт

Турнир, который можно определить по логотипу на фото за спиной у девочек, имеет название ATLANTIC CUP 2019. На сайте с результатами видно, что единственные три фамилии, которые имеют более-менее словянское звучание, принадлежат испанкам и португалке.

В "ДНР" опозорились с выдуманной победой на престижном турнире - фотофакт

Кроме того, указывается точное количество участников - 55.

В "ДНР" опозорились с выдуманной победой на престижном турнире - фотофакт

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Флаг "ДНР": матч Лиги чемпионов ознаменовался выходкой фанатов

Как сообщал OBOZREVATEL, 12 ноября в средствах массовой информации "ДНР" появилась информация о том, что "национальная сборная" непризнанной самопровозглашенной республики приняла участие в соревнованиях по каратэ в Японии.

Посольство Украины в Японии прокомментировало этот инцидент. Дипломаты передали МИД Японии ноту с официальной позицией Украины.

Узнай результаты матчей Лиги чемпионов у нас в Telegram!

Читайте все новости по теме "художественная гимнастика" на OBOZREVATEL.

Автор
Максим Богданов
Тема
художественная гимнастика
Место
Португалия
Тег
Новости ДНР
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Мелитопольский Теймураз
Мелитопольский Теймураз
Вместо того чтобы порадоваться успеху девчонок (не важно это Украина или Донецк) начинается поиск в соц сетях говна. Соревнование было, девчонки участвовали, на сайте организаторов все есть. Удивляет сам подход - Лобановский, Блохин, Шевченко, Тимощук... великие в футболе вне зависимости это Украина или Россия или другая страна. Оставьте спорт свободным от политики. Все спортсмены бывшего СССР- НАШИ!
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3
1
Михайлов Виталий
Михайлов Виталий
Нацисты а вы забыли свои гитлеровские клички? Какой из вас, гавна нацистского, Штирлец?))) Трусливые вы шакалы, думали спрячутся за именами героев))) Про пальто деревянное не забывайте)))
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3
Мартененко Сергей
Мартененко Сергей
Михайлов Виталий,додик-виталька иди лучше тёлочек в парк снимай.
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5
5
Кондратенко Сергей
Кондратенко Сергей
вот чем заняты военные Украины сидят в интернете и ерундой занимаются нет бы делом заняться военным вот потому бомжацкая армия в Украине
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6
4
Мартененко Сергей
Мартененко Сергей
Кондратенко Сергей,прикинь,они ещё там едят и спать ложатся.
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