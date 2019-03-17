"Конфета на женской прокладке": проект арены в честь Хабиба взывал истерику в сети

Команда архитекторов из Казахстана "Строн Холдинг" вдохновилась успехами российского чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова и предложила построить в Дагестане "Хабиб-Арену" в форме гигантской папахи.

"Мы показали проект инвесторам из Дагестана. Им понравился, но местным, судя по откликам, не очень. Конечно, мы видим его воплощение на родине Нурмагомедова, но он не привязан к республике. Поэтому арена может появиться в другом месте – как цирк или концертный зал", – рассказал креативный директор проекта Вадим Мацковяк "Комсомольской правде".

В сети высмеяли такой проект, назвав его "сморчок-арена" и вспомнив Хабибу его недавнее фото с 5 голыми мужчинами в ванной.

В конце февраля пользователи социальных сетей использовали фотографию Хабиба в ванной для насмешек над дагестанцем. Тогда боец осудил показ в родном Дагестане спектакля "Охота на мужчин". По его мнению, постельная сцена в этой постановке классической итальянской пьесы была "грязной".

В ответ пользователи призвали Нурмагомедова, дерущегося в одних трусах и принимающего ванну с пятью мужчинами одновременно, не осуждать постельные сцены в спектаклях.

А в августе 2018-го известный американский боец Диас вспомнил, как дал российскому бойцу пощечину. Его и ирландца Конора Макгрегора американец назвал своими "маленькими сучками".

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