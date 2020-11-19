В Бразилии на турнире по MMA судья заставил бойца драться после нокаута. Видео

Рефери поединка между Майклом Дугласом и Джессианом Лукасом на любительском турнире по смешанным единоборствам (MMA) в Бразилии допустил грубейшую ошибку.

На 11-й секунде первого раунда Лукас упал на канвас после мощного удара ногой в голову и не собирался подниматься. Его соперник остановился, но Клебер Лопес сказал продолжать бой, позволив Дугласу добить лежачего оппонента.

Судья решил не прекращать поединок даже после этого, объявив тайм-аут. Он дождался, пока Лукас с трудом встанет на ноги, и возобновил противостояние, которое наконец закончилось спустя всего несколько секунд. После очередного падения бойца на канвас Лопес все же решил прекратить избиение.

Бразильская Национальная атлетическая комиссия MMA дисквалифицировала провинившегося рефери до того момента, пока он не пройдет новые курсы подготовки.

Как сообщал OBOZREVATEL, пуэрториканский боец смешанных единоборств победил рекордным нокаутом на третьей секунде поединка.