В Бразилии мотогонщик умер, вылетев с трассы. Видео
23-летний бразилец Матеус Барбоза умер после аварии на гонке серии "Супербайк", которая состоялась на знаменитой трассе "Интерлагос".
На странице Винисиуса Рамос в Twitter появился ролик, на котором видно, как мотоциклист потерял контроль над своим транспортным средством, вылетел с трассы и на высокой скорости врезался в металлическое ограждение. Несмотря на быструю реакцию медиков, жизнь Барбозы спасти не удалось, он умер на месте.
После этого гонка была остановлена за десять кругов до финиша, а все следующие заезды были отменены.
В 2019 году на этой же трассе погибли пилоты Данилу Берту и Маурисио Палудете.
Как сообщал OBOZREVATEL, японский мотогонщик Рюсей Яманака приземлился на голову после столкновения на скорости 225 км/час.