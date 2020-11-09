В Бразилии мотогонщик умер, вылетев с трассы. Видео

23-летний бразилец Матеус Барбоза умер после аварии на гонке серии "Супербайк", которая состоялась на знаменитой трассе "Интерлагос".

На странице Винисиуса Рамос в Twitter появился ролик, на котором видно, как мотоциклист потерял контроль над своим транспортным средством, вылетел с трассы и на высокой скорости врезался в металлическое ограждение. Несмотря на быструю реакцию медиков, жизнь Барбозы спасти не удалось, он умер на месте.

После этого гонка была остановлена за десять кругов до финиша, а все следующие заезды были отменены.

В 2019 году на этой же трассе погибли пилоты Данилу Берту и Маурисио Палудете.

Как сообщал OBOZREVATEL, японский мотогонщик Рюсей Яманака приземлился на голову после столкновения на скорости 225 км/час.