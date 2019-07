В Австралии во время гонки случился страшный пожар - видео

В Австралии гонка серии V8 Superсars едва не закончилась трагедией из-за жуткого пожара машины, участвующей в соревнованиях.

Во время пит-стопа для запраки топливом болида пилота Ника Перката, один из механиков допустил ошибку и вылил часть горючего на асфальт и едва машина тронулась ее охватило пламя.

Refuelling issues at the pit stop the trigger for the frightening fire at BJR.#VASC pic.twitter.com/ohDB5gVMm8