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В Австралии во время гонки случился страшный пожар - видео

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В Австралии гонка серии V8 Superсars едва не закончилась трагедией из-за жуткого пожара машины, участвующей в соревнованиях.

Во время пит-стопа для запраки топливом болида пилота Ника Перката, один из механиков допустил ошибку и вылил часть горючего на асфальт и едва машина тронулась ее охватило пламя.

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Ник Перкат все же пытался вернуться в гонку на пылающей машине, но его тут же вернули обратно в боксы. Чуть позже он продолжил соревнование, но занял в гонке лишь 19-е место.

Как сообщал OBOZREVATEL, мотогонщик Дэн Нин погиб в аварии во время квалификационной сессии к гонке Isle of Man Tourist Trophy.

Трагедия случилась через 11 минут после начала сессии. На первом же круге гонщик вылетел с трассы и врезался в дерево, в результате чего случился пожар. Мотоциклист скончался на месте.

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