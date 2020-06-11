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11 июня • обновлено в 13:00
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В Австралии регбиста Бенджи Маршалла отправили на карантин после поцелуя с журналисткой

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Второй капитан команды "Вестс Тайгерс" из австралийской Национальной регбийной лиги (НРЛ) Бенджи Маршалл был вынужден самоизолироваться, нарушив правила чемпионата в условиях коронавируса.

Как сообщает издание BBC, перед тренировкой "Тайгерс" в среду, 10 июня, регбист увидел знакомую журналистку Мишель Бишоп и поздоровался с девушкой, поцеловав ее в щеку.

Бенджи Маршалл

Бенджи Маршалл

The Weekly Times

Теперь он должен провести какое-то время на карантине, поскольку нарушил строгие правила НРЛ, которые запрещают спортсменам контактировать с кем-либо вне команды и семьи. Австралийское первенство по регби началось в конце мая после 10-недельного перерыва.

Журналистка прокомментировала эту ситуацию, отметив, что люди еще не привыкли к новым реалиям в условиях пандемии коронавируса.

Как сообщал OBOZREVATEL, бывший игрок НРЛ Роуэн Бакстер сгорел в машине вместе с тремя детьми.

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Автор
Михаил Морозов Михаил Морозов
Тема
регби
Место
Австралия
Тег
карантин
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