Второй капитан команды "Вестс Тайгерс" из австралийской Национальной регбийной лиги (НРЛ) Бенджи Маршалл был вынужден самоизолироваться, нарушив правила чемпионата в условиях коронавируса.

Как сообщает издание BBC, перед тренировкой "Тайгерс" в среду, 10 июня, регбист увидел знакомую журналистку Мишель Бишоп и поздоровался с девушкой, поцеловав ее в щеку.

Бенджи Маршалл The Weekly Times

The @WestsTigers have apologised after Benji Marshall broke COVID protocols this morning at training and mistakenly crossed into a no-go zone for players. He was thanking 7NEWS @7michellebishop for a message she sent following his shock axing. https://t.co/Kk9cXEUyX7 @jimwilsontv pic.twitter.com/pQMudtw65k — 7NEWS Sydney (@7NewsSydney) June 10, 2020

Теперь он должен провести какое-то время на карантине, поскольку нарушил строгие правила НРЛ, которые запрещают спортсменам контактировать с кем-либо вне команды и семьи. Австралийское первенство по регби началось в конце мая после 10-недельного перерыва.

Журналистка прокомментировала эту ситуацию, отметив, что люди еще не привыкли к новым реалиям в условиях пандемии коронавируса.

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