В 14 лет меня просили показать в танце "секс" и "страсть", – российская фигуристка

Российская фигуристка Бетина Попова рассказала о том, как страдала от гендерного неравенства во время карьеры.

23-летняя спортсменка, которая закончила выступать в феврале нынешнего года, призналась, что вынуждена была постоянно подстраиваться под партнеров.

"Меня, 12 летнюю девочку, ставят в пару с более взрослым парнем. С 12 лет я терплю издевки партнера надо мной, я слушаю от всех, что у него переходный возраст и просто нужно потерпеть. В 14 лет меня просят показать в танце "секс" и "страсть" и отношение к этому мальчику. Понятия не имея, что это такое, методом проб и ошибок я ищу то, что от меня требуется. Затем мы становимся старше. Наши взаимоотношения тоже развиваются, становятся все более сложными и неоднозначными. От всех вокруг я продолжаю слышать, что нужно терпеть, потому что это возраст такой", – написала Попова на своей странице в социальной сети Intsgram.

Бетина Попова в Instagram призналась, что постоянно подстраивалась под партнеров

Чемпионка Универсиады-2019 добавила, что ее партнеры всегда находились в более выгодных условиях. "Если болел мой партнер, он всегда имел возможность долечиться; когда болела я, я не позволяла себе пропускать тренировки, потому что уже и так было много пропущено. Я сильная, я могу потерпеть. Содержать партнера, постоянно действовать в ущерб себе, работать в постоянном страхе потери – весь этот опыт мне пришлось долго выкидывать из своей головы", – резюмировала спортсменка.

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