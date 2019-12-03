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3 декабря • обновлено в 23:11
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"Ужасы геноцида": российский хоккеист шокировал своим нарядом

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Российский фигурист Антон Шулепов стал участником скандала, связанного с его костюмом, напоминающим униформу заключенных концлагеря Освенцим.

Антон Шулепов

Антон Шулепов

23-летний Шулепов оказался претендентом в номинации "лучший костюм" – ISU отметил его образ для произвольной программы, в которой фигурист выступает под композицию из фильма "Список Шиндлера".

"Я очень шокирована включением костюма Антона Шулепова для произвольной программы в список лучших. Это безответственно и оскорбительно. Ужасы геноцида – не развлечение. Исправьте это немедленно", – написала разгневанная подписчица официального аккаунта ISU в Twitter.

Позже организаторы премии признались, что допустили ошибку. Изначально был номинирован костюм российского фигуриста для короткой программы.

"ISU cожалеет, что по ошибке представил неправильный костюм (для произвольной программы вместо короткой) мистера Шулепова. Ошибка исправлена, ISU искренне извиняется за плохие настроения, которые она вызвала", – говорится в заявлении.

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Как сообщал OBOZREVATEL, 13-летняя российская фигуристка Анастасия Шаботова заявила, что для того, чтобы успешно и стабильно выступать, необходимо принимать правильный допинг. Позже спортсменку в слезах заставили объяснить, что она имела в виду.

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Автор
Максим Богданов
Тема
фигурное катание
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