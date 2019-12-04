Российская гимнастка сорвалась с высоты, сломав позвоночник - ужасный момент попал на видео

Российская воздушная гимнастка Евгения Асонова получила серьезнейшие травмы на международных соревнованиях в латвийской Риге.

Как сообщает Telegram-канал РУ_ЧП, во время ее выступления порвался трос, что привело к падению спортсменки с высоты 7-8 метров на маты вместе со снарядом. Тренер россиянки Елена Кустова винит в произошедшем организаторов турнира.

Ужасная травма спортсменки

Асонову в срочном порядке доставили в больницу, где ей сделали операцию. Россиянке диагностировали перелом двух позвонков, повреждение спинного мозга, отсутствие чувствительности в ногах. Врачи пока не могут ответить на вопрос о том, сможет ли она в будущем ходить.

1 декабря спортсменку доставили в Москву, где она продолжит свою реабилитацию.

Как сообщал OBOZREVATEL, тренер сборной Украины Андрей Шевченко рассказал о проблемах со здоровьем, с которыми ему пришлось столкнуться за карьеру футболиста.

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