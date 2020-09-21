Уволенный из UFMMA скандально известный Титушко засветился на детском турнире организации

Скандально известный Вадим Титушко 19 сентября принял участие в проведении турнира по смешанным единоборствам в Белой Церкви под эгидой Украинской федерации ММА (UFMMA) Киевской области.

Это произошло, несмотря на заверения организации о том, что Титушко не имеет к ней никакого отношения. Заявление было сделано 14 августа после того, как стало известно о назначении антимайдановца вице-президентом в Киевской области.

Сюжет о турнире в Белой Церкви, в котором приняли участие спортсмены в возрасте от 8 лет, был опубликован на странице Геннадия Прищепчука в социальной сети Facebook. При этом журналист в ролике называет Титушко вице-президентом белоцерковской Федерации рукопашного боя и фри-файта, а сам новоиспеченный функционер в своем комментарии назвал турнир серьезным.

Отметим, что 3 сентября должен был истечь срок домашнего ареста Вадима Титушко в рамках расследования дела о разбое и незаконном завладении транспортным средством. При этом в МВД заверяли, что вскоре в суд будет передан обвинительный акт.

Титушко известен тем, что от его фамилии был сформирован термин "титушки". Он обозначает молодых людей, зачастую спортсменов, которые применяли физическую силу, устраивали потасовки и провокации против участников антиправительственных протестов во время Евромайдана.

Как сообщал OBOZREVATEL, в 2013 году Титушко был задержан за нападение на журналистов во время митинга оппозиции в центре Киева.

В 2018 году его объявили в розыск за участие в разбойных нападениях в составе организованной группы с целью ограбления. Позже появились подробности этого дела.