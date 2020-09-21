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Уволенный из UFMMA скандально известный Титушко засветился на детском турнире организации

Александр Чеканов
Александр Чеканов
Другие виды спорта
5,8 т.
Вадим Титушко был уволен из UFMMA спустя два дня после назначения. Источник: bigmir.net

Скандально известный Вадим Титушко 19 сентября принял участие в проведении турнира по смешанным единоборствам в Белой Церкви под эгидой Украинской федерации ММА (UFMMA) Киевской области.

Это произошло, несмотря на заверения организации о том, что Титушко не имеет к ней никакого отношения. Заявление было сделано 14 августа после того, как стало известно о назначении антимайдановца вице-президентом в Киевской области.

Уволенный из UFMMA скандально известный Титушко засветился на детском турнире организации

Сюжет о турнире в Белой Церкви, в котором приняли участие спортсмены в возрасте от 8 лет, был опубликован на странице Геннадия Прищепчука в социальной сети Facebook. При этом журналист в ролике называет Титушко вице-президентом белоцерковской Федерации рукопашного боя и фри-файта, а сам новоиспеченный функционер в своем комментарии назвал турнир серьезным.

Отметим, что 3 сентября должен был истечь срок домашнего ареста Вадима Титушко в рамках расследования дела о разбое и незаконном завладении транспортным средством. При этом в МВД заверяли, что вскоре в суд будет передан обвинительный акт.

Титушко известен тем, что от его фамилии был сформирован термин "титушки". Он обозначает молодых людей, зачастую спортсменов, которые применяли физическую силу, устраивали потасовки и провокации против участников антиправительственных протестов во время Евромайдана.

Как сообщал OBOZREVATEL, в 2013 году Титушко был задержан за нападение на журналистов во время митинга оппозиции в центре Киева.

В 2018 году его объявили в розыск за участие в разбойных нападениях в составе организованной группы с целью ограбления. Позже появились подробности этого дела.

УкраинаКиевMMAтитушки
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