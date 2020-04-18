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18 апреля • обновлено в 16:32
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Уткин высмеял Соловьева, придумав пропагандисту идеальное оскорбительное прозвище

3.6т
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Российский футбольный комментатор Василий Уткин назвал пропагандиста Владимира Соловьева комосексуалом.

Соловьев и Уткин

Соловьев и Уткин

Росбалт

"Комосексуал – прекрасное слово, правда? [за такое же слово, но с буквой "г" в начале в соцсетях банят - прим ред.] Мне в комментах в Twitter написал человек. Самое главное, что прототип нашего персонажа, этого замечательного комосексуала – раджа из "Золотой антилопы". С одной только поправкой – он властью не облечен. Если туда какие-то копеечки упали, они уже никогда не вернутся. Никогда. Вот эта развалина, это нагромождение слов, этот комосексуал, он же кричал, что первым ударом..." - сказал Уткин во время своего прямого эфира в Youtube.

Уткин высмеял Соловьева, придумав пропагандисту оскорбительное прозвище

Уткин отметил всю трусость скандального телеведущего, отказавшегося проводить с ним словесный батл.

"Главное – он журналист, маршал пропаганды. И он считает недостаточной свою словесную мощь. Он, выбравший это своей стезей и занимающийся этим практически всю свою жизнь. Он автор книг, радио- и телеведущий. Он считает себя Богом пропаганды. Но он всего лишь маршал, даже не фельдмаршал. И он считает недостаточной силу своих слов. Разве это не саморазоблачение? И самое главное – смешно рассуждать о силе своего удара, заперевшись в студии с освещением, с халдеями, с редакторами и операторами. Уйдя туда, где не может быть никого постороннего, рассуждать о мощи своего удара..." – сказал Уткин.

Как сообщал OBOZREVATEL, Василий Уткин и Владимир Соловьев устроили перепалку в сети после того, как комментатор обвинил в предательстве правительство России.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Персоны
Василий Уткин Владимир Соловьев
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Эль Кaцап
Эль Кaцап
Среди гнилых паРРашников выбирать - кто сгнил чуть менее? Да нафиг! Любая тварь с росеи - это мерзость по сути!
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Бачурин Андрей
Бачурин Андрей
С к а к л ы, найдите видео в интернете с Уткиным...))) "Уткин упал со стула в прямом эфире"
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Эль Кaцап
Эль Кaцап
Бачурин Андрей, гoвно - найди свой сортир - и слейся! Мусор смердящий!
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