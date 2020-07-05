Известный спортивный журналист Василий Уткин подверг критике слова трёхкратной олимпийской чемпионки по фигурному катанию депутата Госдумы Ирины Родниной.

Комментатор заявил, что никакого урока нельзя вынести ни из жизни, ни из смерти Абдулманапа Нурмагомедова, если не проникнуться для начала уважением.

Кроме того, Уткин выразил уверенность, что сын тренера, несмотря на свой высокий статус, постоянно думает о том, что не уберёг своего отца.

"Вряд ли на похоронах он произнес: батя, говорили тебе — сиди дома, носи маску! Говорили? А ты? Может быть, так разговаривала Роднина-мама с дочкой? Не удивлён, что у них сейчас такие разные жизни. Абдулманап, умный, хитрый горец, продолжает жить в своих учениках и в сыне. Ирина Роднина сидит в золотой клетке, не запертой — ей там просто нравится, одинокая, ухоженная старушка, — и из последних сил пытается быть услышанной и понятой", – написал Уткин в своём Facebook.

Он отметил, что специалист добился своего успеха, не переставая быть собой и живя по законами, по которым его воспитали.

"Способность быть авторитетом для многих порождает собственную уязвимость — ты предупредишь сына, но кто предупредит тебя, ты же старший, и конкретно ты, Абдулманап, — всеведущ. Так он остаётся беззащитным для самого крохотного из врагов. А защититься было возможно. Так неужели мораль такой ошибки в том, чтобы "вам сказано — делайте"? Да вы обалдели, любезная моя трёхкратная", – подытожил Уткин.

Уткин раскритиковал Роднину за слова об отце Хабиба, – Да вы обалдели Facebook Василия Уткина

Как сообщал о, позже появился первый комментарий Хабиба Нурмагомедова.