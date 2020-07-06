Уткин о словах Путина об ошибках: человек "з глузду съехал"

Российский комментатор Василий Уткин назвал высказывание Владимира Путина об отсутствии у него ошибок последним аргументом, который повлиял на его мнение о президенте.

"Для меня было самым главным последним аргументом в отношении президента Путина. Когда он в сказал Колесникову (Андрей Колесников – специальный корреспондент издания "Коммерсант" – ред.), едучи в "Жигулях", что он не помнит каких-то ошибок, которые он совершил будучи президентом. Как это вообще возможно?! Это говорит о том, что человек "з глузду съехал" в чем-то. Он мог забыть свои ошибки и не врал. Но я-то понимаю, что этого не могло быть. Так не бывает", – заявил Уткин в интервью YouTube-каналу Ксении Собчак.

Как сообщал OBOZREVATEL, Василий Уткин назвал Владимира Путина "хромой уткой" и заявил, что президент России может уйти досрочно со своего поста.