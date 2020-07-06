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Уткин о словах Путина об ошибках: человек "з глузду съехал"

Александр Чеканов
Александр Чеканов
Другие виды спорта
1,8 т.
Василий Уткин оценил слова Владимира Путина

Василий Уткин оценил слова Владимира Путина.

Российский комментатор Василий Уткин назвал высказывание Владимира Путина об отсутствии у него ошибок последним аргументом, который повлиял на его мнение о президенте.

"Для меня было самым главным последним аргументом в отношении президента Путина. Когда он в сказал Колесникову (Андрей Колесников – специальный корреспондент издания "Коммерсант" – ред.), едучи в "Жигулях", что он не помнит каких-то ошибок, которые он совершил будучи президентом. Как это вообще возможно?! Это говорит о том, что человек "з глузду съехал" в чем-то. Он мог забыть свои ошибки и не врал. Но я-то понимаю, что этого не могло быть. Так не бывает", – заявил Уткин в интервью YouTube-каналу Ксении Собчак.

Как сообщал OBOZREVATEL, Василий Уткин назвал Владимира Путина "хромой уткой" и заявил, что президент России может уйти досрочно со своего поста.

Владимир ПутинВасилий Уткин
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