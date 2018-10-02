Устали: 150-килограммовые бойцы ММА провели самый странный бой в истории

Бойцы Смешанных боевых искусств ММА Боб Сапп и Осунааараси Кинтаро не сумели продержаться три раунда в поединке, который состоялся в Японии 30 сентября. Тяжеловесы не рассчитали сил и в последней трехминутке просто ходили по рингу.
150-килограммовые бойцы начали очень резво, однако уже в третьем раунде настолько устали, что вместо того, чтобы определить сильнейшего, устроили дуэль взглядов прямо на ринге. Рефери поединка пытался заставить спортсменов сражаться, но оба тяжеловеса оказались не готовы к этому физически.
sapp vs osunaarashi, round 3, the best round in mma history pic.twitter.com/sqWgL588VR— nakajima as ghc champion celebration account (@ebgteddy) 30 septembre 2018
Боб Сапп и Осунааараси Кинтаро
Фото из открытых источников
В итоге, победу единогласным решением судей присудили Бобу Саппу. О своем поражении в Twitter написал его оппонент.
"В дебютном бою я был побежден. Это действительно прискорбно. Сочувствую тем, кто болел за меня. Моя карьера в ММА далека от желаемого результата", - расстроился после поединка Кинтаро.
RIZIN.13のデビュー戦は負けてしまいました。本当に残念です。応援してくれた皆さま、本当にごめんなさい。私のMMAのキャリアは私が予想した結果とは程遠く、無様なスタートになってしまいました。この結果を受け止め、必ずここから這い上がります。皆さんにいい報告ができる日がくるよう努力します。 pic.twitter.com/8vZdZiTDda— Oosunaarashi 大砂嵐 (@Oosunaarashi) 1 octobre 2018
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