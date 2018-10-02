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Устали: 150-килограммовые бойцы ММА провели самый странный бой в истории

1.8тЧитать материал на украинском

Бойцы Смешанных боевых искусств ММА Боб Сапп и Осунааараси Кинтаро не сумели продержаться три раунда в поединке, который состоялся в Японии 30 сентября. Тяжеловесы не рассчитали сил и в последней трехминутке просто ходили по рингу.

150-килограммовые бойцы начали очень резво, однако уже в третьем раунде настолько устали, что вместо того, чтобы определить сильнейшего, устроили дуэль взглядов прямо на ринге. Рефери поединка пытался заставить спортсменов сражаться, но оба тяжеловеса оказались не готовы к этому физически.

Боб Сапп и Осунааараси Кинтаро

Боб Сапп и Осунааараси Кинтаро

Фото из открытых источников

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В итоге, победу единогласным решением судей присудили Бобу Саппу. О своем поражении в Twitter написал его оппонент.

"В дебютном бою я был побежден. Это действительно прискорбно. Сочувствую тем, кто болел за меня. Моя карьера в ММА далека от желаемого результата", - расстроился после поединка Кинтаро.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские бойцы ММА устроили драку во время автограф-сессии.

Читайте все новости по теме "MMA" на OBOZREVATEL.

Тема
MMA
Место
Япония
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