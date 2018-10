Устали: 150-килограммовые бойцы ММА провели самый странный бой в истории

Бойцы Смешанных боевых искусств ММА Боб Сапп и Осунааараси Кинтаро не сумели продержаться три раунда в поединке, который состоялся в Японии 30 сентября. Тяжеловесы не рассчитали сил и в последней трехминутке просто ходили по рингу.

150-килограммовые бойцы начали очень резво, однако уже в третьем раунде настолько устали, что вместо того, чтобы определить сильнейшего, устроили дуэль взглядов прямо на ринге. Рефери поединка пытался заставить спортсменов сражаться, но оба тяжеловеса оказались не готовы к этому физически.

sapp vs osunaarashi, round 3, the best round in mma history pic.twitter.com/sqWgL588VR