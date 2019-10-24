Успеть на экзамен! Зрелищные паркур-трюки в одном из старейших университетов Украины!

Александр Титаренко, спортсмен Red Bull и один из лучших представителей в мире фрирана, вновь привлек к себе внимание! На этот раз проложив невероятный фриран-маршрут мимо коридоров и аудиторий одного из старейших и, однозначно, красивейшего университета Украины!

Черновицкий университет еще не видел таких студентов! Но, как известно, студенты способны на все, если речь идет об экзамене и страхе его пропустить.

Александр Титаренко, спортсмен Red Bull показал трюки в Черновцах Red Bull

Сюжет видео показывает знакомую студентам ситуацию, когда к экзамену остается всего 5 минут, да еще и зачетная книжка у кого-то другого! Поэтому герою приходится прокладывать свой маршрут в крайне экстремальный способ, используя лестницы, стены, окна и все, что подвернется на пути.

Александр Титаренко, спортсмен Red Bull показал трюки в Черновцах Red Bull

Александр Титаренко, спортсмен Red Bull показал трюки в Черновцах Red Bull

Сальто, флипы, прыжки через препятствия - удастся ли герою Александра Титаренко таки успеть на экзамен? Смотрите в захватывающем динамическом видео!

Черновицкий Университет имени Юрия Федьковича расположен в величественном комплексе, построенном в 1864-1882 гг. по проекту известного чешского архитектора Иосифа Главки. Сегодня в Университете функционирует 2 института (Институт биологии, химии и биоресурсов и Институт физико-технических и компьютерных наук), а также 12 факультетов. 28 июня 2011, ЮНЕСКО включил Центральный корпус университета в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Александр Титаренко, спортсмен Red Bull показал трюки в Черновцах Red Bull

Александр Титаренко, спортсмен Red Bull показал трюки в Черновицком университете Red Bull

"Черновицкий университет - очень красивый, необычный, большой Я таких никогда не видел. Больше всего запомнилось, когда под конец проекта я начал снимать пранкы, и когда я залез в окно аудитории, где проходила пара, – реакция изумленных людей мне очень понравилась! Проект заинтересовал своей идеей, однако были и сложности – в пределах университета было не так много препятствий и не всегда удавалось придумать интересные трюки. Очень понравилась работа продакшн-команды, которая занималась съемкой и постановкой, где будут происходить трюки ", - делится впечатлениями п ро проект Александр Титаренко.

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