Усика и Ломаченко завалили критикой: спортивные итоги 18 мая

Боксерам Александру Усику и Василию Ломаченко поставили неутешительный диагноз, а президент "Динамо" Игорь Суркис поддержал донецкий "Шахтер".
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