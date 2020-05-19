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Усика и Ломаченко завалили критикой: спортивные итоги 18 мая

3.3т
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Боксерам Александру Усику и Василию Ломаченко поставили неутешительный диагноз, а президент "Динамо" Игорь Суркис поддержал донецкий "Шахтер".

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости понедельника, 18 мая.

Кроме того, Хабиб Нурмагомедов рассказал о плачевном положение Дагестана из-за коронавируса. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

"Слабые в умственном жанре": Кондратюк поставил диагноз Усику и Ломаченко

У России возникли проблемы с проведением Евро-2020

"В гробу видали": украинская экс-чемпионка назвала Усика и Ломаченко агентами Кремля

"Не выделываться": Суркис заявил о поддержке "Шахтера"

"Недопустимо": легенда украинского спорта указал на ошибку Усика в перепалке с Грицаем

"Больницы переполнены": Хабиб назвал плачевным положение в Дагестане из-за коронавируса

"Должен думать, если патриот": Беленюк дал совет украинским спортсменам, намекнув на Усика

У нас в Telegram ты узнаешь первым, когда Ломаченко станет абсолютным чемпионом мира!

Читайте все новости по теме "Премьер-лига Украины" на OBOZREVATEL.

Автор
Александр Чеканов Александр Чеканов
Тема
Премьер-лига Украины
Персоны
Игорь Суркис Жан Беленюк Игорь Кондратюк Василий Ломаченко Богдан Грицай Александр Усик
Тег
ФК Динамо Киев
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