Главная Новости
31 марта • обновлено в 19:41
МоваЯзык
Экономика Шоу

/ Другие виды спорта

Усик восхитился Сталиным: фото вызвало гнев в соцсетях

3.9т
Читать материал на украинском

Непобедимый украинский боксер Александр Усик попал в неприятную ситуацию со своим архивным фото.

Во времена выступления крымчанина за "Украинские Атаманы", он сфотографировался на фоне граффити, восхваляющего Иосифа Сталина. В кадре счастливый боксер позирует рядом с надписью на латинице "Viva Stalin", а также с изображением серпа и молота.

Пользователи в комментариях не смогли сдержать негативных эмоций.

"Когда в голове борщ компот свекла и пряник... то православие, то Сталин", "Усик в очередной раз одержал победу над здравым смыслом! Поздравляем чемпиона!","После столько полученных ударов по голове мозги точно выбили", - пишут юзеры.

Усик восхитился Сталиным: фото вызвало гнев в соцсетях

(c)facebook.com/babaandkit

Усик восхитился Сталиным: фото вызвало гнев в соцсетях

(c)facebook.com/babaandkit

Усик восхитился Сталиным: фото вызвало гнев в соцсетях

(c)facebook.com/babaandkit

Усик восхитился Сталиным: фото вызвало гнев в соцсетях

(c)facebook.com/babaandkit

Усик восхитился Сталиным: фото вызвало гнев в соцсетях

(c)facebook.com/babaandkit

Усик восхитился Сталиным: фото вызвало гнев в соцсетях

(c)facebook.com/babaandkit

Как сообщал OBOZREVATEL, Усик вызвал настоящий скандал в сети своим советами о том, как уберечься от коронавируса.

О новых секс-скандалах с Роналду и Неймаром читай у нас в Telegram!

Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Персона
Александр Усик
Поделиться в Facebook
9
Комментарии
71
9
Смешно
1
Интересно
18
Печально
26
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
Ленин и Стали- это создатели современного украинского государства... никто столько не сделал для украинцев, сколько сделали эти два человека... за счет русских в основном, этого мы им никогда не простим... а вы им памятники должны ставить...
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Перемога скоро
Перемога скоро
Кастрюлеголовые, а реально, почему бы вам не вернуть временно оккупированную Восточную Польшу пшекам, а Закарпатье венграм, чтобы они не напоминали вам о преступлениях этого кровавого тирана? :)
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0
Евгеньев Александр
Евгеньев Александр
Сталин и Ленин придумали Украину,а бантеровские твари её знищили
Показать комментарий полностью
Ответить
4
0
Спорт Другие виды спорта

Коронавирус. Самое важное

Рейтинг букмекеров
  1. Бонус
    2500 грн
  2. Бонус
    500 грн
  3. Бонус
    1000 грн
  4. Бонус
    500 грн
  5. Без Бонуса
Весь рейтинг

Новости спорта

Топ-публикации

Топ-блоги

Ставка матча
все ставки
Evil Genuises
VS
FURIA
Победа FURIA с форой в +1,5 карты
1.53 Сделать ставку
Gen.G
VS
MIBR
Победа MIBR
1.75 Сделать ставку
Dignitas
VS
Orgless
Победа Orgless
2,20 Сделать ставку
G2
VS
Virtus.pro
Победа G2 c форой в -1,5 карты
1.87 Сделать ставку
Pompa
VS
SKADE
Победа SKADE с форой в -1,5 карты
1.87 Сделать ставку
mousesports
VS
TyLoo
Победа TyLoo с форой в +4,5 раунда на первой карте
2,25 Сделать ставку
HAVU
VS
Envy
Победа HAVU
1.63 Сделать ставку
SKADE
VS
Salamander
Победа SKADE
1.57 Сделать ставку
100 Thieves
VS
MIBR
Победа 100 Thieves с форой в -1,5 карты
2,25 Сделать ставку
Ислочь
VS
Слуцк
Победа Ислочи
1.90 Сделать ставку