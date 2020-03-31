Усик восхитился Сталиным: фото вызвало гнев в соцсетях

Непобедимый украинский боксер Александр Усик попал в неприятную ситуацию со своим архивным фото.

Во времена выступления крымчанина за "Украинские Атаманы", он сфотографировался на фоне граффити, восхваляющего Иосифа Сталина. В кадре счастливый боксер позирует рядом с надписью на латинице "Viva Stalin", а также с изображением серпа и молота.

Пользователи в комментариях не смогли сдержать негативных эмоций.

"Когда в голове борщ компот свекла и пряник... то православие, то Сталин", "Усик в очередной раз одержал победу над здравым смыслом! Поздравляем чемпиона!","После столько полученных ударов по голове мозги точно выбили", - пишут юзеры.

(c)facebook.com/babaandkit

(c)facebook.com/babaandkit

(c)facebook.com/babaandkit

(c)facebook.com/babaandkit

(c)facebook.com/babaandkit

(c)facebook.com/babaandkit

Как сообщал OBOZREVATEL, Усик вызвал настоящий скандал в сети своим советами о том, как уберечься от коронавируса.

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