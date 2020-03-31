Усик объединился с Шарием из-за "Л/ДНР"

Скандальный блогер Анатолий Шарий похвастался общением с непобедимым украинским боксером Александром Усиком на тему помощи "Л/ДНР".

"Пообщались с Сашей по поводу того, как еще можно помочь старикам на неподконтрольной и самым нуждающимся на подконтрольной. Придумали кое-что. Реально, нам нужно быть вместе, чтобы победить эту проблему", – написал Шарий у себя в Instagram

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Напомним, что в августе прошлого года Усик попал в скандал, когда принял участие в совместном эфире с Шарием и признался, что следит за его деятельностью.

Позже боксера жестко осудили за такие слова. Офицер ВСУ, полковник Антолий Штефан (Штирлиц) устроил бывшему абсолютному чемпиону мира в тяжелом весе настоящий разнос.

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