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1 апреля • обновлено в 00:14
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Усик объединился с Шарием из-за "Л/ДНР"

2.7т
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Скандальный блогер Анатолий Шарий похвастался общением с непобедимым украинским боксером Александром Усиком на тему помощи "Л/ДНР".

"Пообщались с Сашей по поводу того, как еще можно помочь старикам на неподконтрольной и самым нуждающимся на подконтрольной. Придумали кое-что. Реально, нам нужно быть вместе, чтобы победить эту проблему", – написал Шарий у себя в Instagram

Усик объединился с Шарием из-за "Л/ДНР"

.

Напомним, что в августе прошлого года Усик попал в скандал, когда принял участие в совместном эфире с Шарием и признался, что следит за его деятельностью.

Позже боксера жестко осудили за такие слова. Офицер ВСУ, полковник Антолий Штефан (Штирлиц) устроил бывшему абсолютному чемпиону мира в тяжелом весе настоящий разнос.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Персоны
Анатолий Шарий Александр Усик
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