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Уникальный чемпион UFC удушил фаната - момент сняли очевидцы

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Чемпион UFC в полутяжелом весе, американец Джон Джонс показал на фанате удушающий прием, и тот потерял сознание.

Мужчина попросил Джонса провести удушение со спины. Боец сделал это, в результате поклонник спортсмена на несколько секунд лишился чувств. Когда он пришел в себя, то прокомментировал случившееся, заявив, что остался в восторге, ведь исполнилась его заветная мечта, сообщает Mirror.

Джонс — самый молодой чемпион UFC в истории промоушена. Американец впервые завоевал титул в 2011 году. За четыре последующих года он провел восемь успешных защит. В 2018 году Джонс не выступал в смешанных единоборствах, так как отбывал дисквалификацию за использование запрещенных препаратов. После отстранения он вернул себе титул.

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Отметим, что именно таким удушающим приемом россиянин Хабиб Нурмагомедов (26-0) победил Конора МакГрегора (21-3). Первая защита титула чемпиона UFC в легком весе состоялась в Лас-Вегасе (США) на легендарной арене "Т-mobile".

После победы дагестанец перелез через октагон и напал на друга и спарринг-партнера Конора Диллона Дэниса. Дальше к драке подключились все зрители, сидевшие в первых рядах.

Посетители T-Mobile Arena в Лас-Вегасе кидали в уходящего бойца бутылки, банки и флаги. Также Нурмагомедова облили пивом.

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Тема
UFC
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Cales Michael
Cales Michael
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