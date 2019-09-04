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4 сентября • обновлено в 18:33
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Уникальная спортсменка найдена мертвой в горах Испании

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Тело призерки Олимпийских игр 1992 года в горнолыжном спорте Бланки Фернандес Очоа обнаружено гражданской гвардией Испании в районе горы Ла-Пеньота, сообщает Marca.

Бланка Фернандес Очоа

Бланка Фернандес Очоа

Marca

Спортсменка пропала 12 дней назад. Об исчезновении 56-летней горнолыжницы сообщили ее родственники. Она вышла из дома без мобильного телефона, а семье заявила, что отправляется в путешествие на север. Один из родственников сообщил полиции, что последний раз видели ее 23 августа за рулем автомобиля в одном из районов Мадрида, где она проживает.

Очоа была уникальной спортсменкой - единственной в истории Испании женщиной-призером зимних Олимпиад. В 1992 году она завоевала "бронзу" в горнолыжном слаломе.

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Как сообщал OBOZREVATEL, накануне трехкратный олимпийский чемпион по биатлону скончался в возрасте 49 лет. У спортсмена остались жена и двое детей.

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Тема
горнолыжный спорт
Место
Испания
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