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Уникальнейший спортсмен трагически умер в возрасте 34 лет

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Голландец Лоек ван Мил, который с ростом 215 сантиметров считался самым высоким профессиональным бейсболистом в истории, умер в возрасте 34 лет.

Спортсмен скончался спустя восемь месяцев после несчастного случая, в результате которого он получил жуткую травму черепа с кровоизлиянием в мозг. Бейсболист поскользнулся на камнях и упал, ударившись головой. Инцидент произошел в декабре прошлого года во время пешего похода в Австралии, сообщает Евроспорт.

Проведя сутки без сознания, Ван Мил был найден другим туристом, доставившим его в госпиталь. Там у него диагностировали повреждение черепной коробки, но выписали уже через несколько дней. К январю спортсмен вернулся в спорт и помог австралийскому клубу "Брисбен Бэндитс" завоевать четвертое кряду чемпионство.

Лоек вернулся в Нидерланды и недавно объявил о завершении карьеры. В данный момент местные власти выясняют, является ли смерть спортсмена следствием полученной травмы.

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