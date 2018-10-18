Уникальная украинская дзюдоистка выиграла чемпионат мира

Украинская дзюдоистка Дарья Белодед стала чемпионкой мира в весовой категории до 48 килограммов. 18-летняя киевлянка на юниорском первенстве планеты в Нассау (столица Багам) в решающей схватке одолела японку Сане Ёсиде.

Президент Федерации дзюдо Украины Роман Насиров поздравил спортсменку с очередной победой. "Наша гордость, невероятная Даша Билодид - снова чемпионка мира! Даша завоевала "золото" на юниорском чемпионате мира по дзюдо. Поздравляю Дашу, ее тренеров и родителей Геннадия и Светлану, сборную и всех болельщиков", - написал он на своей странице в социальной сети Facebook.

Дарья Белодед ijf.org

Белодед уверенно преодолела весь путь к финалу, где победила иппоном за 2:04 минуты до конца встречи. Этот успех Дарье добавит 700 очков к ее мировому и олимпийскому рейтингам.

Путь к финалу

Последний раз Белодед проигрывала еще в августе 2017 года на чемпионате планеты.

Дарья Белодед ijf.org

Дарья Белодед ijf.org

Дарья Белодед ijf.org

Напомним, что Белодед в сентябре выиграла взрослый чемпионат мира в весовой категории до 48 килограммов, став самой молодой чемпионкой мира в истории этого вида спорта.