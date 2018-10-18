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Американская украинка стала спортсменкой года в мире

22.4тЧитать материал на украинском

Двукратная паралимпийская чемпионка из США Оксана Мастерс стала спортсменкой года по версии Women's Sports Foundation (WSF). Победительницу определили по итогам голосования болельщиков и членов специального комитета.

29-летняя уроженка Хмельницкого Оксана Бондарчук, которая в 7 лет была удочерена американкой Гей Мастерс, опередила в борьбе главную фаворитку - российскую фигуристку Алину Загитову. Россиянка победила на Олимпийских играх — 2018 и установила несколько рекордов.

Мастерс на Паралимпиаде-2018 в Пхенчхане завоевала две золотые и одну бронзовую медали в лыжных гонках и два серебра в биатлоне.

У Оксаны с рождение было множество врожденных патологий: разная длина ног, пять сросшихся пальцев на руках (без больших), по шесть пальцев на ногах. В 13 лет обе ноги пришлось ампутировать.

Оксана Мастерс

Оксана Мастерс

Оксана Мастерс

Оксана Мастерс

Оксана Мастерс

Оксана Мастерс

В индивидуальной награде "Лучшая спортсменка года", которая вручается с 1993-го, лишь четыре раза побеждали не представительницы Америки.

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В список претенденток также входили немка Лаура Дальмайер (биатлон) и американки Микаэла Шиффрин (горнолыжный спорт), Кларесса Шилдс (бокс), Ханна Робертс (велоспорт), Бренна Хакаби (парасноуборд), Хлоя Ким (сноуборд), Симоне Мануэль (плавание), Шалан Флэнаган (легкая атлетика).

В прошлом году приз получила американская пловчиха Кэти Ледеки.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что уникальная украинская дзюдоистка выиграла чемпионат мира

Место
США
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moskovec leonid
moskovec leonid
Украинцы самая сильная и толерантная нация..!! Где бы не жили украинцы-их преимущество выжить,жить,нести свою мову,религию,дух и истину всегда на виду..!!Нет такой страны,в мире где бы не было украинцев..!! и ВЕЗДЕ они УСПЕШНЫЕ,хозяйственные певучие и ПОРЯДОЧНЫЕ..!!!! НАЦИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ и ДОБРЫХ..ЛЮДЕЙ.!! Слава Украине..!!! Слава ГЕРОЯМ..!!! ЗНАМИ БОГ і УКРАЇНА...!!!!ЄДНАЄМОСЯ МИ ТОГО ВАРТІ.!!!!!!!!!!!!!
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