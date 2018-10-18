Американская украинка стала спортсменкой года в мире

Двукратная паралимпийская чемпионка из США Оксана Мастерс стала спортсменкой года по версии Women's Sports Foundation (WSF). Победительницу определили по итогам голосования болельщиков и членов специального комитета.

Oksana Masters becomes the second-ever Para athlete to win the SOY Award. Congratulations to our 2018 Individual Sportswoman of the Year!



📸 Michael Loccisano/Getty Images for Women's Sports Foundation pic.twitter.com/ooesWe5dMy — Women's Sports Fdn (@WomensSportsFdn) 18 октября 2018 г.

29-летняя уроженка Хмельницкого Оксана Бондарчук, которая в 7 лет была удочерена американкой Гей Мастерс, опередила в борьбе главную фаворитку - российскую фигуристку Алину Загитову. Россиянка победила на Олимпийских играх — 2018 и установила несколько рекордов.

Мастерс на Паралимпиаде-2018 в Пхенчхане завоевала две золотые и одну бронзовую медали в лыжных гонках и два серебра в биатлоне.

У Оксаны с рождение было множество врожденных патологий: разная длина ног, пять сросшихся пальцев на руках (без больших), по шесть пальцев на ногах. В 13 лет обе ноги пришлось ампутировать.

Оксана Мастерс

Оксана Мастерс

Оксана Мастерс

В индивидуальной награде "Лучшая спортсменка года", которая вручается с 1993-го, лишь четыре раза побеждали не представительницы Америки.

В список претенденток также входили немка Лаура Дальмайер (биатлон) и американки Микаэла Шиффрин (горнолыжный спорт), Кларесса Шилдс (бокс), Ханна Робертс (велоспорт), Бренна Хакаби (парасноуборд), Хлоя Ким (сноуборд), Симоне Мануэль (плавание), Шалан Флэнаган (легкая атлетика).

В прошлом году приз получила американская пловчиха Кэти Ледеки.

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