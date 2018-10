Американская украинка стала спортсменкой года в мире

Двукратная паралимпийская чемпионка из США Оксана Мастерс стала спортсменкой года по версии Women's Sports Foundation (WSF). Победительницу определили по итогам голосования болельщиков и членов специального комитета.

Oksana Masters becomes the second-ever Para athlete to win the SOY Award. Congratulations to our 2018 Individual Sportswoman of the Year!



