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''Уничтожу!'' Нацукава пригрозил Мейвезеру

1.2тЧитать материал на украинском

Японский боец ММА Тенсин Нацукава сделал грозное заявление перед боем с легендой бокса американцем Флойдом Мейвезером

Мейвезер - Нацукава

Мейвезер - Нацукава

"Люди в Японии, я просто уничтожу Флойда Мейвезера. Вам следует с нетерпением ждать этого поединка", - приводит слова Тенсина Нацукавы BoxingScene.

Как сообщал OBOZREVATEL, легендарный американский боксер Флойд Мейвезер 31 декабря вернется на профессиональный ринг после того, как в августе минувшего года нокаутировал звезду Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Конора МакГрегора.

Чемпион мира в пяти весовых категориях в Японии сразится с 20-летним местным кикбоксером Тенсином Нацукавой. Поединок пройдет по правилам бокса в полусредней весовой категории (66,8 кг). Бой продлиться всего три раунда продолжительностью три минуты

За этот бой Мейвезер заработает 9 миллионов долларов.

Персона
Флойд Мейвезер
Место
Япония
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