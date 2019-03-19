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Умерла скандальная трехкратная олимпийская чемпионка

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Немецкая пловчиха, трехкратная олимпийская чемпионка Андреа Поллак скончалась на 58-м году жизни.

Как сообщет Swimming World Magazine, спортсменка не смогла побороть онкологическое заболеванием.

Андреа Поллак

Андреа Поллак

bunte.de

Поллак входила в сборную ГДР на двух Олимпиадах. На ОИ-1976 в Монреале она завоевала два "золота", еще одна высшая награда досталась ей на московской Олимпиаде-1980.

В 1990-е Поллак вместе с другими спортсменами из Восточной Германии стала участницей громкого скандала. Все они выдвинули обвинение в адрес тренеров и спортивных чиновников.

Атлеты заявили, что им тайно давали запрещенные анаболические стероиды. Пловчиха рассказывала, что с 13 лет она получала от руководства пакеты с неизвестным порошком под видом витаминов.

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плавание
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