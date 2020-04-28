Легендарная гандболистка Марина Базанова скончалась в возрасте 57 лет, сообщается на официальном сайте Федерации гандбола России. Причина смерти не уточняется.

Марина Базанова handballfast.com

"Федерация гандбола России выражает соболезнования всем родным и близким Марии Викторовны. Мы глубоко опечалены потерей, которую понес гандбольный мир", — говорится в сообщении.

В составе сборной СССР Базанова трижды становилась чемпионкой мира — в 1982, 1986, 1990 годах. Кроме того, на счету 168-сантиметровой разыгрывающей две "бронзы" Олимпиад: в Сеуле 1988 года и Барселоне 1992 года.

Большую часть клубной карьеры гандболистка провела в киевском "Спартаке", став семикратной чемпионкой СССР и пятикратной победительницей Кубка европейских чемпионов. После ухода из "Спартака" Базанова была играющим тренером в немецком клубе "Валле Бремен", четырежды выиграв первенство страны. Завершив карьеру, работала реабилитологом в Бремене.

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