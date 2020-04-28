Главная Новости
28 апреля • обновлено в 18:39
МоваЯзык
Экономика Шоу

/ Другие виды спорта

Умерла трехкратная чемпионка мира по гандболу Марина Базанова, проведшая карьеру в Киеве

1.9т
Читать материал на украинском

Легендарная гандболистка Марина Базанова скончалась в возрасте 57 лет, сообщается на официальном сайте Федерации гандбола России. Причина смерти не уточняется.

Марина Базанова

Марина Базанова

handballfast.com

"Федерация гандбола России выражает соболезнования всем родным и близким Марии Викторовны. Мы глубоко опечалены потерей, которую понес гандбольный мир", — говорится в сообщении.

В составе сборной СССР Базанова трижды становилась чемпионкой мира — в 1982, 1986, 1990 годах. Кроме того, на счету 168-сантиметровой разыгрывающей две "бронзы" Олимпиад: в Сеуле 1988 года и Барселоне 1992 года.

Большую часть клубной карьеры гандболистка провела в киевском "Спартаке", став семикратной чемпионкой СССР и пятикратной победительницей Кубка европейских чемпионов. После ухода из "Спартака" Базанова была играющим тренером в немецком клубе "Валле Бремен", четырежды выиграв первенство страны. Завершив карьеру, работала реабилитологом в Бремене.

Как сообщал OBOZREVATEL, бывший нападающий "Ливерпуля" и сборной Северной Ирландии Майкл Робинсон умер в возрасте 61 года после долгой борьбы с раком.

О спорте во всей красе – в нашем Instagram!

Читайте все новости по теме "Гандбол" на OBOZREVATEL.

Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Тема
Гандбол
Место
Украина
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
0
Смешно
0
Интересно
7
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Спорт Другие виды спорта

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 9410.

    Вылечились: 992. Умерли: 239.

  • В мире заболели уже почти 3,1 миллиона человек, погибли – более 210 тысяч.

  • Китай подловили на вранье о происхождении коронавируса: что не сходится.

  • ВОЗ сделала тревожное заявление о пандемии: это еще не конец.

  • В Украине может не быть пика коронавируса: в Минздраве назвали ключевое условие.

Рейтинг букмекеров
  1. Бонус
    2500 грн
  2. Бонус
    500 грн
  3. Бонус
    1000 грн
  4. Бонус
    500 грн
  5. Без Бонуса
Весь рейтинг

Новости спорта

Топ-публикации

Топ-блоги

Ставка матча
все ставки
NiP
VS
ENCE
Победа NiP
1.46 Сделать ставку
БАТЭ
VS
Славия
Инд. тотал БАТЭ больше 2
2.01 Сделать ставку
Шахтер С
VS
Динамо Брест
Победа Шахтера
1.98 Сделать ставку
BOOM
VS
Isurus
Победа BOOM с форой в -1,5 карты
1.55 Сделать ставку
Movistar Riders
VS
c0ntact
Победа Movistar Riders
2,05 Сделать ставку
G2
VS
FaZe
Победа G2
1.90 Сделать ставку
North
VS
mousesports
Победа mousesports с форой в -1,5 карты
1.95 Сделать ставку
Heretics
VS
ENCE
Победа Heretics с форой в +1,5 карты
1.52 Сделать ставку
Bad News Bears
VS
FURIA
Победа Bad News Bears с форой в +1,5 карты
1.92 Сделать ставку
Envy
VS
Yeah
Победа Envy с форой в -1,5 карты
1.92 Сделать ставку