Умер знаменитый украинский комментатор Сергей Дерепа

На 64-м году жизни ушел из жизни знаменитый украинский спортивный комментатор Сергей Дерепа. По неподтвержденной информации у него оторвался тромб.

Сергей Дерепа Динамомания

О трагедии в своем Facebook сообщил украинский журналист Валентин Щербачев.

"Сегодня он уже не с нами. Но хочу запомнить его таким. На его плечо можно было опереться, его знания пригодились не одному юному дарованию", - написал Щербачев.

Почетный работник национального телевидения Украины Сергей Дерепа в 2000 году получил почетную награду "Золотой микрофон". Через пять лет первым из футбольных комментаторов страны получил награду Федерации футбола Украины "За весомый вклад в развитие украинского футбола".

Свою карьеру в спортивной редакции УТ начал 1 февраля 1980 года. До этого три года работал на радио в редакции вещания на Киевскую область.

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