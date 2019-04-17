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Умер уникальный украинский чемпион

5.7тЧитать материал на украинском

В Запорожье утром 17 апреля скончался знаменитый украинский дзюдоист и самбист Олег Зинченко. Уникальному спортсмену было лишь 56 лет.

Зинченко знаменит тем, что выступал сразу в четырех дисциплинах – борьбе, самбо, дзюдо и сумо.

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Он стал первым представителем Украины на чемпионатах Европы по сумо. Спортсмен являлся многократным победителем и призером чемпионатов СССР по дзюдо и самбо в тяжелой и абсолютной категориях, двукратным чемпионом мира по дзюдо среди железнодорожников, абсолютным чемпионом мира по дзюдо среди военнослужащих, чемпионом Европы и вице-чемпионом мира по самбо.

В последнее время Олег Николаевич болел тяжелой формой сахарного диабета.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинские дзюдоисты завоевали девять медалей на этапе Кубка Европы.

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Тема
дзюдо
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Нагульнов Макар
Нагульнов Макар
Светлая память!
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