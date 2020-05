Бывший канадский бобслеист олимпийский чемпион Инсбрука-1964 Дуглас Энакин скончался в возрасте 89 лет, говорится в Twitter Зала славы канадского спорта, членом которого являлся Энакин.

We are very sad to hear of the passing of Hall of Famer, Doug Anakin over the weekend. Our condolences to his family and friends. pic.twitter.com/2nnCndoQJ4