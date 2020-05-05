Бывший канадский бобслеист олимпийский чемпион Инсбрука-1964 Дуглас Энакин скончался в возрасте 89 лет, говорится в Twitter Зала славы канадского спорта, членом которого являлся Энакин.

We are very sad to hear of the passing of Hall of Famer, Doug Anakin over the weekend. Our condolences to his family and friends. pic.twitter.com/2nnCndoQJ4 — Canada's Sports Hall of Fame (@sportshall) April 28, 2020

Стоит отметить, что четвёрка Энакина стала первой в истории, которой удалось принести Канаде золотую олимпийскую медаль в бобслее. Успех канадцев в Инсбруке удивил всю бобслейную общественность, поскольку у страны не было даже санно-бобслейной трассы, а спортсмены тренировались в крайне неблагоприятных условиях Лейк-Плэсида (США).

На международной арене Дуглас представлял страну вплоть до 1967 года. За спортивные достижения занесён в Канадский спортивный зал славы и Канадский олимпийский зал славы.

По окончании карьеры в течение девятнадцати лет работал тренером по физической подготовке в колледже имени Джона Эбботта, позже открыл собственный магазин по продаже спортивного инвентаря.

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