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6 мая • обновлено в 00:34
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Умер уникальный олимпийский чемпион Дуглас Энакин

1.5т
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Бывший канадский бобслеист олимпийский чемпион Инсбрука-1964 Дуглас Энакин скончался в возрасте 89 лет, говорится в Twitter Зала славы канадского спорта, членом которого являлся Энакин.

Стоит отметить, что четвёрка Энакина стала первой в истории, которой удалось принести Канаде золотую олимпийскую медаль в бобслее. Успех канадцев в Инсбруке удивил всю бобслейную общественность, поскольку у страны не было даже санно-бобслейной трассы, а спортсмены тренировались в крайне неблагоприятных условиях Лейк-Плэсида (США).

На международной арене Дуглас представлял страну вплоть до 1967 года. За спортивные достижения занесён в Канадский спортивный зал славы и Канадский олимпийский зал славы.

По окончании карьеры в течение девятнадцати лет работал тренером по физической подготовке в колледже имени Джона Эбботта, позже открыл собственный магазин по продаже спортивного инвентаря.

Как сообщал OBOZREVATEL, бывший вице-президент "Реала" Амадор Суарес скончался от коронавируса в возрасте 76 лет. Функционер боролся с болезнью в течение 40 дней.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Тема
бобслей
Место
Канада
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