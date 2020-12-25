Умер украинский олимпийский чемпион

Знаменитый украинский борец и тренер Иван Богдан скончался на 93-м году жизни. Об этом на своей странице в социальной сети Instagram сообщил депутат от партии "Слуга народа" и борец Жан Беленюк.

"К большому сожалению из жизни ушел на небеса Иван Гаврилович Богдан. Человек, который пользовался безграничным авторитетом и уважением у всего спортивного сообщества. Олимпийский чемпион Рима 1960-го. Иван Гаврилович всегда очень переживал за меня и страстно желал моей победы на Олимпиаде. Я скорблю вместе со всей борцовской/спортивной семьей. Царствие небесное", – написал Жан.

Жан Беленюк сообщил в Instagram о смерти Ивана Богдана.

Иван Богдан выступал в борьбе классического стиля в весовой категории свыше 97 кг. Он неоднократно становился призером чемпионатов СССР, дважды выиграл первенство планеты, а в 1960-м достиг наивысшего достижения, став олимпийским чемпионом. Его воспитанником был двукратный олимпийский чемпион киевлянин Александр Колчинский.

Иван Богдан выиграл Олимпиаду в Риме. Федерация борьбы Украины

Как сообщал OBOZREVATEL, в Норвегии двукратного олимпийского чемпиона по лыжным гонкам Петтера Нортуга приговорили к семи месяцам тюремного заключения за нарушение ПДД и хранение наркотиков.