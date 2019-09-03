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3 сентября • обновлено в 20:40
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Умер тренер сборной России

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На 65-м году жизни скончался тренер сборной России по лыжным гонкам и биатлону лиц с поражением опорно-двигательного аппарата Владимир Малинский.

Владимир Малинский

Владимир Малинский

"Владимир Васильевич был тренером высокого класса, знающим и понимающим спорт. Это большая утрата для российского паралимпийского движения", — говорится в сообщении Паралимпийского комитета России.

Отмечается, что Малинский был личным тренером чемпиона и бронзового призера Паралимпийских игр Азата Карачурина, серебряного и трехкратного бронзового призера Паралимпиады Марты Зайнуллиной и двукратного бронзового призера Игр Александра Давидовича.

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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Сначала вонючие кацы делают параолимпийцев - а затем их тренируют!
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