Умер тренер сборной России

На 65-м году жизни скончался тренер сборной России по лыжным гонкам и биатлону лиц с поражением опорно-двигательного аппарата Владимир Малинский.

Владимир Малинский

"Владимир Васильевич был тренером высокого класса, знающим и понимающим спорт. Это большая утрата для российского паралимпийского движения", — говорится в сообщении Паралимпийского комитета России.

Отмечается, что Малинский был личным тренером чемпиона и бронзового призера Паралимпийских игр Азата Карачурина, серебряного и трехкратного бронзового призера Паралимпиады Марты Зайнуллиной и двукратного бронзового призера Игр Александра Давидовича.

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