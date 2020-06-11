Внезапно умер тренер сборной Беларуси по каратэ

Тренер сборной Беларуси по каратэ (WKF) и чемпион Европы 1993 года по каратэ Окинава Годзю-рю Анатолий Курьянович скончался на 57-м году жизни, сообщается на сайте Министерства спорта и туризма Республики Беларусь.

Отмечается, что смерть наступила внезапно.

Анатолий Курьянович mst.by

"Прощание с Анатолием Анатольевичем Курьяновичем пройдет в Доме скорби по адресу Минск, пер. Кабушкина, 49 (въезд со стороны ул.Кулешова) 12 июня с 13.00. В 14.45 запланирован выезд на Западное кладбище", – говорится в сообщении пресс-службы Министерства.

Курьянович был многократным чемпионом СССР. После окончания спортивной карьеры стал тренером, его воспитанники стабильно показывали высокие результаты на международных турнирах.

Как сообщал OBOZREVATEL, 7 июня умер трёхкратный чемпион мира по спортивной гимнастике Курт Томас. Титулованный спортсмен скончался на 65-м году жизни от последствий инсульта.

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